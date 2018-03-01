油价下跌 受EIA库存报告及基金了结获利打压

路透纽约2月28日 - 油价周三下跌，之前官方数据显示，美国原油库存增幅超过预期，且汽油库存也意外增加。

能源资料协会(EIA)公布数据显示，2月23日止当周，美国原油库存增加300万桶，高于分析师预估的增加210万桶。汽油库存也意外上升。

“库存增幅又很大，最近这波涨势看上去有几分釜底抽薪的味道，”RJO Futures资深市场分析师Phillip Streible表示。

布兰特原油期货连续第二天下跌，之前连涨六天。

美国原油期货跌1.37美元或2.17%，结算价报61.64美元。布兰特5月原油期货跌1.79美元或2.7%，结算价报每桶64.73美元。

周三到期的4月布兰特原油合约结算价跌0.85美元或1.28%，报每桶65.78美元。

在EIA报告显示美国12月原油产量较前月下降10.8万桶至995万桶/日后，油价短暂削减跌幅，但随后恢复跌势，因报告中11月原油产量被上修至创纪录的1,005.7万桶/日。

“市场在尾盘确实尝试冲高，但由于当天正好是月末，许多对冲基金都决定部分了结获利，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

“美国产量提高，突破1,100万桶/日大关的时间将比预期早得多，”Streible说。

汽油期货下挫，领跌整个油市，之前美国汽油库存意外增加250万桶，分析师原本预期为下降19万桶。美国汽油期货一度跌3.1%至每加仑1.9354美元。

Flynn表示，美元上涨也令油市承压。美元指数触及一个月高位。(完)