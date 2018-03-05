油价上涨 因预期需求不断上升且担心未来OPEC产量增速减缓

路透纽约3月5日 - 油价周一上涨，追随美国股市升势，因预期石油需求增长强劲，且担心未来几年石油输出国组织(OPEC)产量增长速度明显放缓。

布兰特原油期货上涨1.17美元，或1.8%，结算价报每桶65.54美元。美国原油期货升1.32美元，或2.2%，报每桶62.57美元。

油价在稍早持平，之后开始跟随美国股市一起攀升。在临近油市收盘时，标普500指数.SPX上升逾1%。

“今天股市上涨是油价回升的重要推动原因，”能源咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch在报告中表示。

分析师表示，OPEC成员国的石油部长及其他全球石油业者周一在休斯顿参加能源行业盛会CERAWeek时发表”利多的言论”，也提振油价。

预计OPEC秘书长巴尔金都和其他OPEC官员周一与美国页岩油生产商举行晚宴。

OPEC现任主席兼阿联酋能源部长马兹鲁伊周日表示，OPEC没有讨论将减产计划延长至明年。

国际能源署(IEA)周一称，未来五年美国页岩油产量料将飙升，美国将从石油输出国组织(OPEC)手中夺取市场份额，并更加接近石油自给自足的状态；美国曾经是全球最大的石油进口国。(完)