油价下跌 因美元上涨和有迹象显示库欣库存增加

路透纽约3月8日 - 油价周四下跌，势将连续第二周走低，因美元上涨，有迹象显示美国库欣原油库存增加，美国原油产量急增和投资者担心爆发贸易战。

布兰特原油期货下跌0.73美元，或1.1%，收报每桶63.61美元。美国原油下跌1.03美元，或1.7%，收报每桶60.12美元。

本周布兰特原油势将下跌约0.8%，美国原油将下跌1.5%，上周周线分别下跌4.4%和下滑3.6%。

“我认为，原油已经触顶，正在回落，”United-ICAP首席技术分析师Walter Zimmerman表示，“我认为油价将测试2月初的低位，美国原油为57美元，布伦特原油为62美元。 但我完全不确信，油价可以守住这些水准。”他表示。

美元兑一篮子货币上涨约0.6%，美元走高，令原油等美元计价的商品更昂贵。

看到市场情报公司Genscape数据的交易商表示，截至3月6日该周，库欣原油库存增加超过29万桶，这一消息也重压油价。

如果官方数据也显示库欣库存增加，这将是12周里的首周上升。

EIA数据显示，截至3月2日该周，美国原油日产量达到创纪录高位的接近1,040万桶。

对美国政府的政策可能引发贸易战的担忧，令市场惴惴不安。

高盛周三重新发布2018年全球原油需求增长185万桶/日的预估，因今年开局强劲且第二季需求可能加速，尽管近期有略为放缓的迹象。(完)