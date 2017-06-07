油价反弹 跌穿47美元后寻获支撑

路透纽约6月6日 - 油价周二上涨，盘中跌穿每桶47美元，因中东外交冲突和美国原油库存持续增加，对油市带来压力，之后油价寻获支撑，反弹上涨。

美国原油收涨0.79美元，报每桶48.19美元。该合约早盘下跌，后获得技术支撑反弹收涨。

指标布兰特原油收高0.65美元，报每桶50.12美元。

美国原油的价格区间之前带来技术阻力，转变为技术支撑，Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，“如果这区域未来几日失守，将令短期偏多的希望破灭。”

沙特阿拉伯、埃及、阿联酋和巴林周一与卡塔尔断交，指责其支持恐怖主义。

阿联酋禁止卡塔尔船只使用该地区的主要加油港口，迫使该国船只驶向更远的地方加油或者支付更高的价格，这可能导致卡塔尔能源与大宗商品出口成本上涨。

全球多个地区原油供应过剩，以及卡塔尔形势发展，令交易商感到不安，即使科威特石油部长马尔祖克已表示，卡塔尔仍然遵守OPEC和多个非OPEC国家达成的供应协议，限制原油产量。

市场焦点可能转向周三美国政府公布的原油库存数据。

“如果上周美国原油库存又一次减少，可能开始看到对减产180万桶/日的协议会收紧库存的信心浮现，”Tradition Energy市场研究部门经理Gene McGillian说。(完)