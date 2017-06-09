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2017年6月9日 / 凌晨12点15分 / 2 个月前

油价下跌 结算价创11月减产协议达成前夕以来最低

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约6月8日 - 油价周四续跌，延续上日美国原油库存意外急增的数据公布后的抛售，布兰特原油结算价创11月29日以来最低，这是石油输出国组织(OPEC)宣布减产协议的前一日。

布兰特原油下跌0.20美元，结算价报每桶47.87美元。美国原油期货收低0.08美元，结算价报每桶45.64美元。

“库存报告公布后市场倒吸了一口凉气，对油市而言，报告非常不利，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

“市场仍然缺乏耐心，急切想看到OPEC和非OPEC减产的成效，正在全球范围内寻找反映库存真的下降的其它数据。”

油价跌穿50美元，尽管OPEC牵头的全球主要产油国承诺，将减产180桶/日的协议延长至明年。

不过，全球原油供应仍然充足，尤其美国页岩油生产不断扩张，有望与沙特和俄罗斯比肩。

周三油价大跌5%，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周美国原油和汽油库存意外增加。

根据EIA周三的数据，美国原油日产量降至931.8万桶，为四周内首次下降。

但U.S. Bank Wealth Management资深投资策略师Rob Haworth称，对油市而言，美国库存数据高企，“盖过任何产量温和下降”的影响。

皇家荷兰/壳牌石油集团周三取消了尼日利亚费卡多斯原油出口的不可抗力，令该国各等级原油出口得以全面恢复，为16个月以来首次。(完)

编译 利棣儿；审校 母红

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