油价跌近4%至11月来最低 因美国汽油库存意外急增

路透纽约6月14日 - 油价周三大跌近4%，创下七个月来最低的结算价，因上周美国汽油库存意外大幅增加，国际能源署(IEA)的预期暗示未来一年供应大幅上升。

这些消息突显油市持续受到美国汽油需求疲弱，美国产量，特别是页岩油产量，不断上升的冲击。

尽管OPEC牵头和其他产油国减产近六个月，以降低全球供应过多的局面，但油价未能持续保持在许多人预期的较高水准。

“我们需要看到OPEC减产对全球原油供应造成影响的迹象，但明显还没看到，至少目前如此，”Nasdaq首席能源分析师Tamar Essner说。

在连涨三日后，美国原油期货下跌1.73美元，或3.7%，结算价报每桶44.73美元，为11月14日来最低的结算价。这较2月底触及的结算价高位54.45美元下跌18%。

布兰特原油下跌1.72美元，或3.5%，结算价报每桶47美元，为该合约11月29日来最低的结算价，当日是OPEC宣布减产的前一天。

分析师说，两份原油合约都受到美国汽油期货大跌超过4%拖累，此前EIA公布上周美国汽油库存增加210万桶。

根据EIA，美国汽油库存达到2.424亿桶，较五年均值高出9%，因过去四周需求同比下降1.2%。

分析师表示，汽油库存数据偏空，盖过上周美国汽油库存减少170万桶对油市的影响。

国际能源署(IEA)周三表示，尽管明年全球石油日消费量料首次突破1亿桶，但届时石油供给的增长料将超过需求增速。IEA称，2018年非石油输出国组织(OPEC)成员国的原油产出增速将比今年加快一倍。(完)