油价下滑1% 延续从2015年峰值回落的态势

路透纽约9月28日 - 油价周四下滑，进一步从本周稍早触及的2015年值回落，因伊拉克库尔德地区投票支持独立后，伊拉克北部的形势紧张，引发新的供应忧虑。

原油在过去两周半大幅攀升，因交易商预计美国炼厂因飓风哈维关闭后需求将恢复。全球主要产油国也暗示，将维持限制目标。

美国原油价格在过去14日上涨9%，布兰特原油同期上升7%。根据相对强弱指标，两份指标合约都接近超买水准。

“油价大幅上涨，我认为，是时候回调，”瑞穗能源期货部门主管Robert Yawger说。

美国原油收低0.58美元，或1.1%，报每桶51.56美元，此前触及五个月盘中最高52.86美元。

布兰特原油收跌0.49美元，或0.9%，报每桶57.41美元，周二曾触及逾两年高位59.49美元，周一库尔德地区举行公投，引发土耳其威胁将切断从该地区到土耳其的原油管道。

伊拉克总理阿巴迪办公室称，土耳其周四承诺只与伊拉克政府进行石油交易。

布兰特原油较美国原油升水本周扩至逾两年来最阔，部分因为哈维飓风导致需求减少。

Yawger指出，包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存在冬季需求旺季之前大幅下降，应该在未来几周刺激原油需求，令卖盘保持温和。

取暖油裂解价差--将原油炼成柴油或取暖油的利润周四跌至24.97美元。根据美国能源部，当前美国馏分油库存较过去10年当季平均水平低7%。(完)