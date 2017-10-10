油价攀升 此前OPEC暗示可能延长减产协议

路透纽约10月9日 - 油价周一上涨，受助于石油输出国组织(OPEC)产油国暗示可能延长减产协议，令油市长远能恢复平衡。上周油价周线跌幅创数月最大。

美国墨西哥湾的原油生产平台开始恢复运作，此前飓风内特迫使该地区逾90%的原油生产设施关闭。原油生产重开的前景限制油价涨幅。

美国国家飓风中心周一表示，内特减弱为后热带气旋，持续带来强降雨和强风。

美国安全和环境执法局表示，受飓风内特影响，墨西哥湾仍有大约85%的的原油生产设施关闭。

“今早市场交投清淡，但成品油价格下跌，看来内特不影响成品油市场，”ICAP的Scott Shelton说。

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日表示，对于2018年3月以后继续执行减产协议的咨询工作已经展开，在该组织11月30日的维也纳会议上，可能有更多产油国加入减产协议。

他表示，该组织和其他产油国可能需要采取“一些非常规举措”来恢复油市的平衡。

巴尔金都周一在路透全球商品峰会上说，明显迹象显示油市正快速恢复平衡。

布兰特原油期货收涨0.17美元，报每桶55.79美元，稍早触及三周低位55.06美元。上周周线下跌3.3%，为今年6月来最大单周跌幅。

美国原油期货收高0.29美元，或0.6%，报每桶49.58美元，稍早跌至49.13美元的四周低位。上周美国原油下跌4.6%。

摩根士丹利下调对美国原油产量增长预估，称因为一系列运作问题。(完)