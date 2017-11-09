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油价收低 因美国原油产量上升且中国进口下降
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2017年11月9日 / 凌晨12点16分 / 2 天前

油价收低 因美国原油产量上升且中国进口下降

1 分钟阅读

路透纽约11月8日 - 油价周三微幅下跌，因美国政府数据显示美国原油产量不断上升，上周美国原油库存意外增加和中国月度原油进口下降这三重冲击，在一定程度上被中东紧张局势升级带来的支撑所抵消。

布兰特原油期货下跌0.20美元，或0.3%，收报每桶63.49美元，美国原油跌0.39美元，或0.7%，收报每桶56.81美元。

美国能源资料协会(EIA)公布，截至11月3日该周，美国原油日产量升至962万桶，这是联邦能源数据自1983年开始统计以来的最高周度产量。

“EIA报告中最引人瞩目的是美国原油产量上升。美国2018年原油产量势将创纪录，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。

根据联邦能源数据，目前年均日产量的历史高位是在1970年创造的，达到963.7万桶/日。

EIA公布，上周美国原油库存意外增加221万桶，市场预估为减少290万桶。美国石油协会(API)周二称上周美国原油库存减少160万桶。

海关总署数据显示，中国10月原油进口仅为730万桶/日，9月接近纪录高位，为约900万桶/日。

交易商表示，他们也关注中东紧张局势不断升级，特别是沙特和伊朗之间的紧张情势。

石油输出国组织(OPEC)发布的2017年世界石油展望报告称，未来两年全球市场对OPEC石油的需求增长可能会比预期更慢，因OPEC牵头减产所带来的油价反弹刺激非OPEC产油国再次提高产出。[nL3T1ND2IX](完)

编译 利棣儿；审校 母红

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