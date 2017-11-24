美国原油触及两年高位 因一输油管道关闭和美国库存减少

路透亚伯达省卡尔加里11月23日 - 美国原油周四在清淡交投中触及两年高位，因一条从加拿大到美国的主要输油管道关闭，燃料油库存下降直指市场不断收紧，尽管美国产油商的产量不断上升。

在1900 GMT，美国原油上涨0.54美元，报每桶58.56美元，接近日内稍早触及的两年峰值58.58美元。

布兰特原油收报63.55美元，较上日结算价高出0.23美元。

美国感恩节假期，市场交投清淡。

TransCanada(TRP.TO)的日输送量59万桶的Keystone输油管道上周漏油后关闭，扶助推高油价，因为预计这将令美国俄克拉荷马州库欣的原油库存下降。

“美国库存未来数周应该大幅减少，鉴于Keystone输油管道恢复运作的时间表未确定，那是加拿大重质油运送到美国存储中心库欣的大动脉，”GMP FirstEnergy分析师Martin King说。

美国商业燃料油库存下降，也对油价提供支撑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，11月17日当周，美国原油库存减少190万桶，自3月触及的纪录高位下降15%，降至低于去年的水准。

市场没有理会美国产量上升的数据。数据显示，美国产量自去年中以来上升15%，至纪录高位966万桶/日，扶助美国从最大的原油进口国变成主要原油出口国。

石油输出国组织(OPEC)将在11月30日举行政策会议，沙特正游说产油国支持延长3月到期的减产协议。(完)