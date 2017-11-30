油价上涨 因OPEC延长减产协议至2018年底

路透纽约11月30日 - 油价周四上涨，之前石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯牵头的非OPEC产油国同意将减产协议延长至2018年底。不过产油国暗示，如果市场过热，可能提早结束减产行动。

伊朗能源部长称，尼日利亚和利比亚将会参与限产协议，OPEC公报指出，尼日利亚和利比亚新一年的产油量不会超过2017年的水平。

阿曼油长表示，尼日利亚同意将原油日产量限制在180万桶以下。

当前的OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国限产协议，使原油市场日供应量减少180万桶，以应对全球供应过剩的状况，并提振油价。

协议原本设定在3月到期，但周四沙特能源部长法力赫告诉记者，减产协议将延长九个月。

“OPEC延长减产协议到明年底是市场广泛预期的，不过，尼日利亚和利比亚决定限产，这是一个利多的信号，”Interfax Energy的Global Gas Analytics的资深能源分析师Abhishek Kumar说。

不过，油价对此反应不大，许多分析师称，因市场已消化减产协议会延长九个月。

布兰特原油期货收涨0.46美元，或0.7%，报每桶63.57美元。美国原油期货收升0.10美元，或0.2%，报每桶57.40美元。

本月，布兰特原油上涨3.5%，美国原油升5.5%。

交投最活跃的2月布兰特原油合约周四到期，收升0.10美元，报每桶62.63美元。

布兰特原油和美国原油价差扩阔0.49美元。

沙特能源部长法力赫称，目前谈论结束减产协议为时过早，至少在最近一两个季度如此，因为全球进入冬季需求偏低的季节。他补充说，OPEC将在6月举行的下一次例行会议上检讨协议的进展。(完)