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#国际财经
December 15, 2017 / 12:22 AM / 更新于 13 hours ago

油价上涨 因原油输送管道关闭提供支持

1 分钟阅读

路透纽约12月14日 - 油价周四上涨，因一英国原油输送管道关闭继续支持油价，尽管一份数据预期明年上半年全球油市供应过剩。

美国原油期货收高0.44美元，或0.8%，报每桶57.04美元。

布兰特原油期货结算价上涨1.4%或0.87美元，报每桶63.31美元。

福尔蒂斯原油输送管道停运支持油价，预期该管道将关闭几周。一了解事情进展的消息人士周三向路透表示，运营商英力士宣布，通过该管道运输的原油、汽油和凝析油交付遭遇不可抗力。

“目前你不能忽视福尔蒂斯原油输送管道关闭带来的影响，”Again Capital的合伙人John Kilduff说，“这导致市场目前和将来有相当大规模的原油供应缺失。令人惊讶的是，这一原因没有给油价提供更大的支持。”

国际能源署(IEA)预期，明年上半年油市供应过剩幅度可能在20万桶/日，而到下半年转为短缺约20万桶/日。这意味这2018年总体上会“接近供需平衡。”

IEA将明年美国原油总产量增幅预期从11月的79万桶/日上调至87万桶/日。

IEA预期，随着美国页岩油行业的投入资金不断增加，到2025年多至80%的全球供应增长可能来自美国。(完)

编译 利棣儿；审校 母红

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