油价上涨 因预计上周美国原油库存再次减少

路透纽约12月5日 - 油价周二上涨，因需求强劲，预期上周美国原油库存减少，以及石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议得以延长，对市场提供了支持。

布兰特原油收涨0.41美元，或0.7%，报每桶62.86美元。美国原油收高0.15美元，或0.3%，报57.62美元。

“需求仍然强劲，这是我们看到油价仍在每桶60美元以上的主要原因，”Marex Spectron研究部门主管Georgi Slavov说。

今年需求增长强于预期，为OPEC消除过剩供应的努力助力，最新的美国原油库存报告很可能显示，上周库存连续第三周下降。

分析师预期，美国石油协会(API)及能源资料协会(EIA)报告将显示，上周美国原油库存下降340万桶。

API报告将在周二2130 GMT出炉，EIA数据将在周三美国东岸时间早上10时30分发布。

分析师预期，供应不断收紧的势头将在明年持续。摩根士丹利分析师周一发表的报告称，预期明年需求将超过供应，主要的供应增长来自美国和加拿大。

高盛在周一晚些时候表示，将2018年布兰特和美国原油均价预估分别上调至62美元和57.50美元，拜OPEC延长减产的决心所赐。(完)