油价下跌 在输油管线关闭引发涨势后遭遇获利了结

路透休斯顿12月12日 - 油价周二大跌，交易员在价格早前飙升至两年高位后获利了结。此前由于最大的北海原油输油管线意外关闭，推高了油价。

布兰特原油结算价下跌1.35美元或2%，报每桶63.34美元。美国原油结算价下跌，报每桶57.14美元。

美国能源资料协会(EIA)发布短期能源展望月报，预测2018年美国原油日产量将增加78万桶，达到1,002万桶。

上个月EIA的预计为同比增加72万桶/日，达到950万桶/日。

“市场尊重EIA的看法，但却是持保留态度，”Price Futures Group分析师Phil Flynn说。

成交量相当强劲，美国原油有超过78万口合约成交，相比之下200日移动均值为62.6万口。

西德克萨斯中质油(WTI)-布兰特原油价差一度扩大至7美元，创下两年多来最高，但之后价差收窄至6.38美元。WTI落后布兰特原油，价格贴水为美国原油出口提供助力。

福尔蒂斯输油管从北海输送原油至苏格兰一加工终端，但在发现管道裂缝后于周一关闭。交易员相信这是数年来福尔蒂斯油管首度计划外关闭，该油管原定12月输送量为40.6万桶/日。

该输油管关闭的消息在周一和周二早盘推动油价上涨；周二稍早时，布兰特原油在2015年6月以来首次升破每桶65美元。

行业组织美国石油协会(API)周二公布，美国上周原油库存减少740万桶，降幅超过预期。

API公布，上周汽油库存增加230万桶，路透调查的分析师预计增加250万桶。馏分油库存增加150万桶，路透调查的分析师预估增加90.2万桶。

分析师预计，周三公布的EIA数据将显示上周原油库存减少380万桶。(完)