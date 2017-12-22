布兰特原油升至2015年高位 因预期OPEC不会突然终止减产协议

路透纽约12月21日 - 布兰特原油期货周四收涨，创2015年夏季以来最高收位，因石油输出国组织(OPEC)开始研究减产协议的退出策略，燃点减产协议将不会突然终止的希望。

11月30日OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国将减产协议延长至明年底，以解决供应过剩的问题。不过，对于一旦过剩供应被吸收，产油国将如何撤走减产协议越发感兴趣。

两位OPEC消息人士称，该组织在维也纳的秘书处，被委派研究一项包含不同选项的计划，现在谈论该计划的细节还为时过早。

“OPEC硬撤走减产协议的可能性减弱，对油价提供一定的支撑，”Interfax Energy的Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar说。他指出，随着退出计划细节逐步浮现，预计明年全球油市走势震荡。

布兰特原油期货收涨0.34美元，或0.5%，报每桶64.90美元，为2015年6月来最高收位。

美国原油收高0.27美元，或0.5%，报每桶58.36美元，为11月24日来最高收位。

周四稍早，原油价格下跌，此前英国福尔蒂斯油管系统运营商表示，将在圣诞节期间修复该管道，预计在1月初重启。

美国原油库存不断下降为油价提供部分支撑，但美国原油日产量迫近1,000万桶，仅落后于沙特和俄罗斯，限制了油价的涨幅。(完)