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毛棕榈油价明年1月或涨至3100马币/吨--知名分析师Mistry
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2017年11月3日 / 早上8点57分 / 更新于 1 天前

毛棕榈油价明年1月或涨至3100马币/吨--知名分析师Mistry

1 分钟阅读

路透印尼努沙杜瓦11月3日 - 知名植物油分析师Dorab Mistry周五称，马来西亚毛棕榈油价格到1月有望涨至每吨3,100马币(732美元)，原因是库存依然低于预期，尽管棕榈处于高生产周期。

马来西亚衍生品交易所指标棕榈油期货本周早些时候一度触及9月15日以来的最高位，但年内至今仍跌9%左右。

周五午后交易时段，该指标期货交投在2,805马币(663美元)，上下波动幅度在0.6%。

目前担任印度消费品公司Godrej International主管的Mistry称，精制软棕油离岸价(FOB)将达到每吨750美元。

“如果南美的大豆作物受到影响，价格可能还会再涨50美元，”Mistry在印尼巴厘岛的一个行业会议上称。

Mistry维持早先的毛棕榈油价格到1月按鹿特丹到岸价(CIF)将达到每吨800美元的预测不变，并预测价格到2018年3月可能达到850美元，原因是库存紧张，以及马来西亚和印尼的生产恢复情况弱于预期。

马来西亚9月库存升破200万吨，为一年多来首见，但仍低于2014及2015年同期水准。

Mistry对印尼产量的预测与上个月相同，预估2018年升至3,650-3,700万吨，他预估马来西亚产量小升至1,997万吨。

较长期而言，由于种植面积的扩张受限，Mistry预估棕榈树种植面积及棕榈油价格上涨。(完)

编译 侯雪苹/蔡美珍；审校 刘秀红/白云

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