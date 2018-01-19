全球监管忧虑可能拖慢加密货币涨势 但难以浇灭投资者热情

路透迈阿密1月18日 - 周四在一个加密货币大会上，投资者和市场参与者表示，对于全球监管机构可能打击加密货币交易的忧心，或许会让比特币的涨势放慢，但应该不会危及这种货币的存在。

政府加强监管令比特币价格出现恐慌性下跌。不过在迈阿密召开的北美比特币会议上，路透采访的多位投资者和高管对政府进一步强化加密货币的监管并不十分担心。

“禁止比特币和加密货币交易是不可能的，因为越监管的东西就越受欢迎，”Aidcoin以及CharityStars的联合创始人暨执行长Francesco Nazari Fusetti说。CharityStars的目标是建立一个面向非盈利组织的在线筹款平台。

比特币去年飙升逾1,700%，触及略低于20,000美元的纪录高点，因机构和散户投资者追捧这种虚拟货币，认为还会进一步大涨。但这样不可理喻的涨幅也招致全球监管层的注意，监管当局的任务就是保护投资者免遭欺诈。

最近几周，中国和日本纷纷表示要进行监管打击，韩国决策者则称正在考虑关闭国内虚拟货币交易所。此外，美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)在“积极”追查那些对洗钱活动缺乏内部安全防范的虚拟货币平台。

在韩国的消息传出后，比特币周三在卢森堡Bitstamp交易所跌破10,000美元，不过周四又反弹至11,718美元，当日涨幅为4.6%。

根据数字货币网站Coinhills，韩国是排在日本和美国之后的全球第三大比特币交易市场。分析师称，与其他国家相比，韩国的比特币交易价格要高出30%左右，因为该国需求巨大且存在货币限制。

“此类干预措施将进一步挤压本就火热的韩国市场，进一步推升其相对其他市场的价差，并推动其他国家的订单流，”Polymath首席执行官(CEO)Trevor Koverko说。

Shopin项目CEO Eran Eyal认为，各国政府的努力不会对比特币造成重大影响。该项目旨在成为虚拟货币界的亚马逊。

“你必须思考一下整体趋势如何，而现在虚拟货币和比特币的整体趋势是向上的。”Eyal说。(完)