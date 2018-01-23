韩国将禁止加密货币交易商使用匿名银行账户（更新版）

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路透首尔1月23日 - 韩国金融监管机构周二表示，将从1月30日起在加密货币交易中禁止使用匿名银行账户。此举旨在防止虚拟货币被用于洗钱和其他犯罪活动。

据韩国第二大虚拟货币交易平台Bithumb，在上述消息发布后，比特币价格在韩国延续跌势，0409GMT时下跌3.34%报12,699美元。

由于担心韩国可能禁止交易所交易比特币，比特币在卢森堡Bitstamp交易所上周下挫近20%至四周低点。周二下午，上涨5.4%至10,925美元。

韩国总统府曾经澄清，表示全面禁止比特币交易只是正在考虑的诸多措施之一，并非已经确定采取的措施。

“政府仍在讨论是否需要完全禁止，内部讨论，”一名要求匿名的政府官员在周二的简报会后表示。

韩国金融服务委员会(FSC)副主席Kim Yong-beom在记者会上表示，从1月30日起，本地的加密货币交易商将不准向其虚拟货币交易钱包存款，除非他们的银行账户名称与加密货币交易所的账户名称一致。

“大家都知道会有这么一手，因为政府以前说过将会加强实名制。我倒认为这是一个入市的机会，而不是退出。我认为没有任何理由把钱撤出去，”一名本地的比特币投资者表示，他只同意透露姓Ahn。(完)