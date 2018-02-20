美国国会盯上加密货币 酝酿更严格联邦监管法规

路透华盛顿2月19日 - 美国国会几位主要议员对路透称，全球对比特币和其他加密货币的投资热狂令美国议员震惊，他们正考虑制定新规，在联邦层面对这一新兴资产类别实施更加严格的监管。

他们说，对于采取行动应对加密货币给投资者和金融系统带来的风险，参众两院中两党议员的热情均有所升温。

就连崇尚自由市场的共和党保守派也表示，如果加密货币威胁到美国经济，可能就需要加以监管。

“需要一个监管框架，这是毫无疑问的事实，”参议院金融委员会共和党参议员Mike Rounds称。

数字资产目前处于司法灰色地带，介于美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、财政部、美国联邦储备理事会(FED/美联储)和各州管辖权之间。

“对于这一问题SEC理应牵头，”共和党众议员、美国众议院金融服务委员会资本市场分会主席Bill Huizenga称。该分会将在未来几周就这一问题举行听证会。

尽管很多议员同意需要加强监管，但美国国会尚未就如何推进达成共识。

一些议员称投机性投资品应当被归入证券，另一些议员则希望将数字货币作为大宗商品来监管。

参议员Rounds对路透表示，有一种可能是，将加密货币同时作为证券和大宗商品加以监管。(完)