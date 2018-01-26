中国证监会称部分券商暴露尽调不充分等问题 西南证券等被罚

路透上海1月26日 - 中国证监会新闻发言人高莉周五表示，在近期的证券行业自查自纠和规整规范专项活动现场检查中，发现部分券商暴露了尽职调查不充分等问题，证监会将对西南证券等券商及一些基金子公司采取监督管理措施。

她在新闻例会上指出，从检查结果看，投行类业务无论在内部控制健全制度还是项目执业质量均有所提升，整体趋好，显示出前期整改活动取得良好的成效。不过部分检查对象仍暴露出一些违规问题，涉及合规风控未全面有效覆盖、内部控制未有效执行、尽职调查不充分、信息披露有失准确完整以及后续管理未尽责等方面。

证监会对西南证券(600369.SS)采取公开责并责令改正的监督管理措施，同时对相关人员采取公开谴责或者监管谈话的监管措施；对国海证券(000750.SZ)、中金公司(3908.HK)、华林证券等三家证券公司分别采取责令限期改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告的监管措施；对国金证券(600109.SS)、天风证券等两家证券公司分别采取出具警示函的监督管理措施。

基金公司子公司方面，证监会将对富诚海富通采取责令改正的监督管理措施，同时，通报基金业协会采取暂停资产支持专项计划备案三个月的自律惩戒措施，对相关人员采取监管谈话的监督管理措施。另外，对方正富邦创融采取责令改正的监管措施，对博时资本采取出具警示函的监管措施。

高莉称，下一步，证监会将持续关注并督促相关中介机构落实整改要求，完成整改工作，同时通过完善法规体系，从机制上规范投行类业务活动，督促中介机构切实提升投行类业务内部控制水平和执业质量，引导行业持续健康发展。（完）