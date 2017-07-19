中国证监会称加快修复和净化资本市场生态 疏通各类资金进入渠道

路透上海7月19日 - 中国证监会表示，加快完善多层次资本市场体系和基础性制度，加快修复和净化资本市场生态，更加注重提高上市公司的质量，强化和完善退市制度，进一步疏通和规范各类资金进入资本市场的渠道，不断提升资本市场对实体经济的融资能力，推动经济结构加快转型升级。

证监会网站周二晚间刊登学习全国金融工作会议精神的新闻稿指出，将认真落实国务院金融稳定发展委员会部署要求，自觉服从并紧紧依靠委员会办公室（央行）的牵头协调，切实做好资本市场改革发展稳定各项工作；始终与各有关方面主动协同配合，守住不发生系统性风险底线。并全力支持和配合地方政府履行好金融管理职责。

同时，推进资本市场稳定健康发展，以更加专业化的监管服务“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”这个大局，抓好资本市场服务实体经济、防控风险、深化改革三大任务。

证监会并称，纵观国内外资本市场发展的历史，从经验和教训两个方面证明，资本市场的稳健运行，必须依托于中央银行的货币政策与金融稳定机制。尤其是在金融市场不断深化，交叉性、跨市场金融工具广为运用的市场环境中，各类金融风险极易关联共振，股市、债市首当其冲，更加凸显了监管协调的重要性和紧迫性。

此外，要牢牢坚持资本市场服务实体经济的根本发展方向。实体经济是资本市场的本，上市公司是资本市场的基石。证监会将紧紧围绕服务实体经济和支持供给侧结构性改革，深入推进资本市场“四梁八柱”性质的改革。

证监会还指出，中国股市约有1亿散户，直接关乎上亿家庭、数亿人的利益，保护好投资者尤其是中小投资者的合法权益，是资本市场监管工作人民性的具体体现，也是服务实体经济的应有之义。

同时必须始终坚持市场化、法治化和国际化的改革方向，在制度上补漏洞，在能力上补短板，依法全面从严加强资本市场监管，持之以恒，久久为功，为经济平稳较快发展作出新贡献。

中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短板，设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。

此前央行、银监会和保监会已就学习全国金融工作会议精神先后表态。其中央行表示，将进一步提高金融服务实体经济的效率和水平，保持货币政策稳健中性，优化金融供给体系，推进金融市场创新，加快普惠金融发展；同时进一步防范化解系统性金融风险，强化宏观审慎管理和逆周期调节，加强对系统重要性金融机构和金融基础设施的统筹监管。（完）

参看相关细节，请点选中国证监会网站 here