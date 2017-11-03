中国证监会称支持优质境外上市中资企业参与A股并购重组（更新版）

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路透上海11月3日 - 众所关注的中概股回归A股政策有松动趋向。中国证监会新闻发言人高莉周五指出，证监会将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组，并对其中的重组上市交易有进一步严格要求。

她在新闻例会上表示，为了更好的支持供给侧结构性改革和创新型国家建设，增强金融服务实体经济能力，扩大开放，为经济结构优化做出应有贡献，需要境内境外两个市场更好地协调发挥作用。

她指出，随着宏观经济稳中向好势头的不断巩固和金融市场环境的持续改善，A股市场环境在不断优化和市场有效性明显提高，同期境外市场不断上涨，企业根据需求自主选择境内或境外市场，已具备条件做一些积极的制度安排和引导，支持任何优质境外上市中资企业参与境内市场并购重组。

“同时，我们将继续高度关注并严厉打击并购重组中涉嫌内幕交易等违法违规行为。”她说。

对于刚公布的奇虎360拟借壳江南嘉捷(601313.SS)计划，她回应称，已关注到这一情况。自去年5月发布相关新闻口径以来，证监会对A股公司并购境外上市中资企业的有关问题一直认真分析研究。

江南嘉捷(601313.SS)周四晚间公告称，拟透过资产置换和定向增发等形式，三六零科技公司100%股权将被置入上市公司，置入资产估值高达504.16亿元人民币。

中国证监会去年对A股市场借壳上市的监管趋严，中概股借壳上市基本都被叫停。此次三六零借壳计划，能否获批以及是否仅是特例，亦是市场高度关注的问题。（完）