中国证监会官员表示直接融资不应与IPO划等号

路透上海7月27日 - 中国证监会和上海证交所官员等周三晚间接受中央电视台采访，证监会办公厅副主任李钢表示，有些市场观点将直接融资与IPO（首次公开发行）划等号，这是一种误解，直接融资包括股权融资、债权融资，股权融资中还包括IPO和再融资等。

上海证交所总经理黄红元亦指出，过去一段时间上交所对上市公司非理性再融资作出限制，同时规范大股东减持，今年6月以来大股东日均减持的规模同比减少40%-50%，这都为IPO腾出了空间。

日前召开的全国金融工作会议强调，要把发展直接融资放在重要位置，形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。随后召开的全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会提出，下一步证监会将切实加大发行质量审核力度，保持IPO的常态化。

中信建投证券(6066.HK)董事长王常青在电视访谈中提到，今年上半年国内上市公司股权融资规模超过8,000亿元人民币，其中IPO只占1,100亿元左右。他认为，IPO常态化之后，从发行节奏和规模看，每批次发行公司数量、募资规模是适当的，也希望在今后一段时期能保持稳定。

近期中国证监会每周下发约九家企业的IPO批文，合计融资额在50亿元左右。

李钢还表示，此次金融工作会议对资本市场发展的表述最重，其背景是在全球寻找新的经济增长点、中国进入经济转型升级关键时期，中国经济增长所需金融服务存在不匹配的问题。

他说，“经济强则金融强，经济稳则金融稳，经济得到很好发展金融才有坚实基础，而服务实体经济是金融业的天职。”

中国证券业协会会长、银河证券(601881.SS)(6881.HK)董事长陈共炎在采访中还提出，要把直接融资放到更重要位置须具备两个条件：一是要有一个较完备的多层次市场体系，各层次市场分工明确且相互配合；二是需要券商、投行进行功能改革，调整内部治理机制，丰富投行业务及功能。（完）