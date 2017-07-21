中国证监会对同花顺传播误导性信息案立案调查 加大舆情监测力度

路透北京7月21日 - 中国证监会周五表示，已对浙江同花顺网络科技有限公司(300033.SZ)涉嫌传播误导性信息一案立案调查，并将进一步加大舆情监测力度，继续加强与其他部门执法协作，对编造传播虚假信息，扰乱证券市场秩序的行为，将依据证券法相关规定从严处理；坚决维护资本市场信息传播的正常秩序，保护广大投资者合法权益。

证监会网站刊登的新闻发布会新闻稿称，任何人在网络上发布涉及证券市场信息都应遵守法律规定，不能随意造谣、误导，制造恐慌，破坏市场秩序，影响市场机制的正常运行。近期证监会还会同公安、网信等部门查处多起其他违法主体为牟取不法利益造谣传谣的案件。

“在传播证券期货信息时，必须秉持客观、公正、严谨的立场，切实履行相关审核职责，进行真实、准确、完整的报导，禁止一切形式的编造和误导。”新闻发言人常德鹏表示。

证监会披露，7月5日下午16时许，一篇名为“传复星集团董事长失联，交易所11复星债与10复星债大跌”的文章在有关财经媒体迅速传播。受此消息影响，7月6日，相关概念A股及港股盘中股价大跌，对相关板块指数造成明显影响，多只跟踪指数ETF基金回撤明显。

证监会对此高度重视，随即启动立案调查。调查发现，7月5日，同花顺网络运营的同花顺财经网站使用网络爬虫软件，发布了关于复星集团董事长郭广昌失联的陈旧信息，导致与当下现实情况明显不符的信息迅速传播，严重误导市场投资者，扰乱了证券市场秩序，造成了恶劣影响。（完）

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