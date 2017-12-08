中国证监会梳理IPO审核流程部分事项 以明确和稳定市场预期

路透上海12月8日 - 中国证监会周四稍晚指出，为进一步规范发行审核流程、有序推进发行审核工作、明确和稳定市场预期，证监会就首次公开发行（IPO）股票申请的预披露、反馈回复时间、中止审查、恢复审查、终止审查等有关事项，进一步梳理和明确。

据证监会网站刊登的发行监管问答，未来再融资发行审核申请亦参照本次新政策执行。

证监会指出，保荐机构应在向证监会提交IPO申请文件时，同时提交包括招股说明书（申报稿）、公司股本演变情况说明等预披露材料；证监会发行监管部门在收到这些材料后，即按程序安排预先披露。

发行人及保荐机构应当在证监会第一次书面反馈意见发出之日起一个月内提交书面回复意见，确有困难的，可以申请延期，延期原则上不超过两个月；发行人及保荐机构应在证监会第二次书面反馈意见、告知函发出之日起30个工作日内提交书面回复意见。

针对第一次书面反馈意见，发行人及保荐机构在三个月内未提交书面回复意见且未说明理由或理由不充分的，或是第二次书面反馈意见后30日内未回复的，发行监管部门将视情节轻重对发行人及保荐机构依法采取相应的措施。

另外，发行人及保荐机构应当在书面反馈意见公示之日起10个工作日内将上会材料报送至发行监管部门，确有困难的，可以申请延期，延期原则上不超过20个工作日。

证监会还列出八种中止审查的情形，包括发行人或发行人控股股东、实际控制人因涉嫌违法违规被证监会立案调查，或者被司法机关侦查，尚未结案；发行人发行其他证券品种导致审核程序冲突等。同时，证监会还明确恢复审查的申请程序及中介机构复核要求。（完）

参看详情，请点选中国证监会网站：here

here