中国证监会称积极支持符合条件的内地企业到香港市场直接融资

路透北京6月30日 - 中国证监会有关负责人周五接受新华社专访表示，证监会积极支持符合条件的内地企业根据国家发展战略及自身发展需要到香港资本市场直接融资，充分利用境内外两个市场、两种资源，提升核心竞争力。

该负责人并称，下一步，证监会将继续加强两地证券业互利合作，促进两地证券市场融合发展。研究完善证券基金经营机构境外设立、收购、参股经营机构的监管规定，继续支持符合条件的证券基金经营机构在香港设立、收购、参股经营机构，稳步推进国际化经营，更好服务“一带一路”。

“继续依法合规、稳妥有序推进CEPA框架下两地合资证券基金经营机构的设立审批工作，进一步拓展内地证券基金经营机构与香港持牌证券机构合作方式。”该负责人表示。

据该负责人介绍，沪港通、深港通推出后，整体运行平稳有序，达到了预期目标。截至2017年5月底，沪港通总成交金额达4.72万亿元人民币，日均成交额近81.05亿元；深港通总成交金额达0.38万亿元，日均成交额近34.80亿元。

统计显示，截至2017年5月底，在香港上市的内地企业共1,019家，含直接上市的H股公司247家、间接上市的“大红筹”公司158家、“小红筹”公司614家，占香港上市公司总数的50.3%；市值18.3万亿港元，占香港市场总市值的64.0%；2017年5月股票日均成交额591.7亿港元，占香港市场同期日均成交额的74.9%。

截至2017年5月底，30家证券公司在港设立或收购了30家子公司，24家基金公司设立25家子公司，18家期货公司在港设立子公司；而在七支获批的北上互认基金中，有六支已在内地公开销售，合计保有净值约为88.75亿元人民币。49支已获批的南下互认基金中有24支已在港公开销售，合计销售保有净值约为1.68亿元。

截至2017年5月底，已有16家境外企业参与“熊猫债”试点，这16家企业都是香港注册或上市的企业，累计发行“熊猫债券”49单，发行金额总计866.4亿元。

截至2017年5月底，共有71家香港机构获得QFII资格，占获批QFII总数的23%；已有99家香港机构获批RQFII资格，占获批QFII总数的45%。（完）