证监会积极支持符合条件的创新创业企业发行上市--主席助理

路透北京6月19日 - 中国证监会主席助理宣昌能周一称，将着力加强多层次资本市场建设，积极支持创新创业企业发行上市，要进一步优化审核工作，提高审核效率，积极支持科技实力突出、创新能力强、业绩增长快的符合条件的企业发行上市。

证监会网站新闻稿援引他的话并指出，证监会将严把上市公司入口关，坚持问题导向，完善IPO现场检查等工作机制，严厉打击欺诈发行、包装上市、虚假披露等违法违规行为，加大处罚力度，推动发行人和中介机构归位尽责。

“新股发行常态化以来，企业上市周期已经大幅缩短、上市预期比较明确，证监会将按照相关法律法规，进一步优化审核工作，提高审核效率。”他说。

他并称，证监会鼓励面向创新创业项目的并购重组。下一步，证监会还将加快资本市场制度创新，引导私募基金行业健康发展，增加创业资本有效供给，鼓励债券市场创新品种规范发展，优化支持创新创业的软环境。

他透露，截至5月底，在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人达19,100家，已备案且正常存续的私募基金54,000余只，实缴规模9.2万亿元。私募股权、创业投资基金管理人超过1万家，其中专注创业投资业务的945家，已备案创业投资基金2,740只，实缴规模超过4,100亿元。（完）

参看详情，请点选中国证监会网站：here