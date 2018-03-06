中国证监会下一步将改革发行上市制度 加大对“四新”支持--媒体

路透上海3月6日 - 上海证券报官方网站周二报导，全国政协委员、证监会副主席姜洋表示，下一步证监会将改革发行上市制度，深化主板和创业板改革，加大对新技术、新产业、新业态和新模式（简称”四新”）的支持力度。

姜洋上午在参加政协经济界别小组讨论时并透露了证监会下一步六项重点工作，除了改革新股发行上市制度外，还涉及继续推进股票发行制度改革、多层次资本市场体系建设、优先发展创投和天使投资、推动交易所债市与银行间市场协调发展、引导期货与衍生品市场健康发展等。

“在保持IPO常态化的基础上，继续稳步推进股票发行制度改革。”他强调。

他还表示，要大力推进多层次资本市场体系建设，继续深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，研究推进股权众筹融资试点，统筹主板、中小板、创业板、新三板、区域性股权市场的定位分工，推进有机联系。

证监会在1月末年度工作会议上提出要改革新股发行上市制度，努力增加制度的包容性和适应性之后，近期又有国内媒体曝出证监会拟在人工智能、高端制造、生物科技、云计算四个新经济领域，对拟上市的独角兽企业放宽审批时间和盈利标准，走即报即审的绿色通道。

独角兽企业一般是指估值在10亿美元的未上市企业。在阿里巴巴(BABA.N) 、腾讯(0700.HK)等国内大型科技企业先后在海外上市后，新一批中国独角兽企业正在迅速壮大，不少已筹备其上市事宜，例如手机企业小米、陆金所等，不过大多以境外上市为优先选择。

据证券日报周二报导，对于百度(BIDU.O)等海外上市”独角兽”回归A股目前的可行性，姜洋当天回应称，“我们只负责把路修好，愿不愿意开车是市场的事。我们的任务就是修路。”

对于修路的时间表，他表示，”要看修什么样的路，修土路快得很，我们就按照政府工作报告抓紧修路。”（完）