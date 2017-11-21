中国证监会称强化监督发审委 成立发行与并购重组审核监察委员会

路透上海11月21日 - 中国证监会周一刊登主席刘士余的讲话称，为强化对发审委和委员的监督机制，证监会党委已经决定成立发行与并购重组审核监察委员会，对首次公开发行、再融资、并购重组实行全方面的监察，对发审委和委员的履职行为进行360度评价。

他在第十七届发行审核委员会就职仪式上表示，要健全监督制约机制，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，终身追责。必须严把上市公司质量关，要坚决落实依法全面从严的监管理念，严格专业履职、依法审核，防止问题企业带病申报、蒙混过关。

刘士余并指出，发审委委员只有具备渊博的知识、紮实的专业、开阔的视野、敏锐的眼光，及时拥抱新技术、洞悉新业态，才能履好职、尽好责，把好资本市场的入口关。

中央纪委驻证监会纪检组组长王会民出席仪式时表示，发审委委员必须苦练“内功”，妥善处理好发审委工作职责与自身及家属、与原来所在单位、与发行人等市场主体以及与其他委员的关系。

具体而言，他表示，发审委委员应该坚决做到“不收钱物、不炒股、不吃请”；坚决禁止通过购买拟上市公司原始股变相腐败；坚决执行相关回避规定，防范利益冲突；坚决净化朋友圈，纯洁社会交往。此外，还必须执行个人事项报告制度，相关部门要随时抽查，发现问题及时核查处理。(完)

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