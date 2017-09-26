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中国证监会称全力确保资本市场平稳运行 为十九大营造良好环境
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#中国财经
2017年9月26日 / 凌晨12点41分 / 23 天前

中国证监会称全力确保资本市场平稳运行 为十九大营造良好环境

1 分钟阅读

路透上海9月26日 - 中国证监会周一表示，要全力确保资本市场平稳运行，从政治高度来看待维护市场稳定的极端重要性；充分发挥交易所一线监管作用，做好资本市场舆情引导工作，为十九大召开营造良好的资本市场环境。

证监会网站当日稍晚刊登部署迎接十九大会议的新闻稿要求，要加强国际国内市场运行监测分析，切实加强金融监管协同与系统工作协同。对市场运行中出现的一些苗头性问题，要及时采取有力措施加以处置。

在市场运行“生产”安全方面，证监会要求各交易所、全国股转公司、中国结算等核心机构要启动最高级别技术应急保障，确保信息技术系统万无一失；各证监局要督促辖区行业机构开展安全“生产”专项自查。

证监会还指出，要确保应急机制高效运转，系统各单位、各部门要严格实行应急值守制度，确保全系统有序运转和市场稳定运行。

中国共产党第十九次全国代表大会将于10月18日在北京召开。

沪综指.SSEC周一收跌0.33%，续创一个月新低。分析师称，当日食品饮料和医药股涨幅居前，但受不利消息面的影响，房地产板块出现普跌，对大盘下拉作用较大，盘中卖压有所上升，短期情绪从激进转向偏保守和观望。(完)

参看详情，可点选中国证监会网站 here

发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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