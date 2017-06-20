证监会副主席称资本市场稳定运行的基础不牢靠 将保持监管定力（更新版）

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路透上海6月20日 - 中国证监会副主席姜洋周二在上海表示，当前国内资本市场稳定运行的内在基础还不牢靠，证监会将继续保持监管定力，改进监管方式，继续把依法从严监管推向深入。

他在出席陆家嘴论坛时并称，要把防控金融风险放在更重要的位置，保持战略定力，对行业和市场证明行之有效的监管措施和做法不动摇，对市场反应的问题要及时应对。坚决防止大起大落，守住不发生系统性风险的底线。同时要在稳的前提下奋发有为，加快完善多层次资本市场体系。

他说，证监会将始终坚持市场化、法制化、国际化方向，坚持问题导向，优化改革路径，着力推进多层次资本市场四梁八柱的性质的改革，不断在准入与退出、激励与约束、监管制度等方面取得改革的新突破。

“我们清醒地认识到，改革不可能一蹴而就，越往后难度越大，希望市场各方对证监会的工作给予充分理解和大立支持，形成齐心协力推进资本市场改革发展的良好氛围。”他说。

他透露，未来一段时间，证监会将本着互利共赢的精神，深化市场共联共通，鼓励从事长期投资的机构投资者投资中国市场，紮实推进境内交易所与“一带一路”沿线国家的互利务实合作，鼓励符合条件的沿线国家企业发行熊猫债，积极推动国际原油期货的挂牌交易，不断提升中国资本市场国际化水平。

他说，未来的重点工作包括：一是继续引导上市公司、证券期货经营机构回归本原，专注主业。二是切实加强市场法制建设，从制度上解决违法成本偏低、执法手段不足、执法威慑力不足等问题。三是依托中国人民银行牵头的监管信息协作机制，加强信息共享和政策共同协调，把握好节奏和力度，避免政策碰头叠加，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。 （完）