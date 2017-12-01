香港写字楼租赁开支冠全球 因供应少及中资需求增--戴德梁行

路透香港12月1日 - 国际房地产服务商--戴德梁行周五发表的报告指出，香港取代伦敦，成为全球写字楼租赁开支最高的城市，受待租空间紧绌及来自中资机构的需求所带动。

该行的《全球写字楼租赁开支报告》显示，受供应紧绌及市场需求殷切影响，香港的写字楼租赁开支攀升至每年每个办公桌间花费27,432美元（约21.4万港元）的水平，按年升5.5%。

面对高昂开支，愈来愈多原本驻中环的跨国企业，选择迁至租金更便宜的地区。在香港租用可配置100名员工的办公场所，同一笔开支若用于其他市场，所能租用的面积足够于多伦多配置300名员工，在马德里配置500名员工，或在孟买配置900名员工。

“面对全球最高的租赁开支水平，本港不少大型机构及跨国公司都纷纷采取策略，尽量善用空间以减少开支。”戴德梁行香港董事总经理萧亮辉称。

他表示，除了迁离中环等核心区外，企业亦正逐渐投向以活动为本的灵活办公桌间设计，以及采用共享工作空间的策略，既省租金亦有可享受更灵活的租务安排；预期这些趋势将会持续，为本港整体写字楼租赁需求带来支持。

报告指出，英镑汇价下跌令伦敦每年每个办公桌间的开支较2016年下降19%至平均22,665美元，排名亦跌至第二。今年共有三个亚太区市场跻身全球首10位，分别是香港，以及第三位的东京和第九位的悉尼。

全球各地办公桌间的年度开支在过去12个月平均上升1.5%，主要由年升4.2%的美洲市场所带动，亚太区市场升幅为3.4%，欧洲、中东及非洲市场开支则下降1.3%。汇价变化亦是影响各地开支升跌及排名的一个重要因素，相对于当地房地产市场的走势，企业在考虑租赁选址时可能更会看重汇价对租赁开支的影响。

报告分析了全球58个国家或地区共215个写字楼市场的情况，按戴德梁行的租赁开支资料分析并以办公桌间为计算单位，为上述市场中新建或新装修的办公场所进行排名。（完）