专访：中国投中资本打造国际化投行 欲冲击年交易50-100亿美元目标

作者 林琦

路透上海11月21日 - 中国独立投行--投中资本已在香港、美国和欧洲设立办公室，完成其全球化业务网络的雏型。在投中资本创始人、管理合伙人陈颉看来，公司正处业务发展的黄金时代，未来中国企业的全球化大潮，将有助于公司打造成一家国际化投行。

他在接受路透专访时表示，未来两三年，投中资本将加强宏观经济和行业的深入研究能力、调整企业内部组织架构和人员储备、完善全球金融资源调动能力，补上自己的“短板”。目标投中资本五年后能有足够的投行和资产管理实力，参与到门槛为20-30亿美元以上的国际性大交易，那样投中每年参与的交易额达到50-100亿美元也将是水道渠成的。

“未来应该会有大量中国公司变成全球化公司，中国企业的海外业务应是国际性投行的很重要的一块。”陈颉称，以投中资本的多元文化基因，以及对中国和中国企业的深刻了解，业务应该比大多数的海外投行做得更好。

他还指出，中国仍是全球快速增长的大经济体，中国市场已成为海外公司布局全球化不可忽略的市场，投中资本亦将成为海外企业进入中国市场的向导和桥梁。

陈颉在创立投中集团和投中资本之前，曾先后就职于所罗门兄弟、瑞银、贝尔斯登等美国华尔街顶级投资机构。

去年投中资本参与的国际并购交易规模超过200亿元人民币（约30亿美元）。值得一提的是，握有美国券商牌照的投中资本证券，8月份独立完成黑石(BX.N)旗下基金收购在美纳斯达克市场上市的环球资源项目，在该项目中，投中资本证券担任环球资源董事会的独家财务顾问。这是第一家由中资投行完全独立主导的、美国上市公司和境外机构之间的交易。

目前仅有中信证券(600030.SS)(6030.HK)和中金公司(3908.HK)等部分传统投行以及华兴资本等极少数中国新兴投行在美国开展投行业务。

陈颉指出，当初投中资本申请美国券商牌照，就是基于坚定看好中国企业全球化及中美两个世界大国互利的商业环境。

“美国资本市场及美国企业还是全球最大的，未来中国企业全球化要进入国际市场，美国当然是最重要的一个，...当然，中国也已成为全球不可忽略的市场，双方互动将是长期的。”他说。

投中资本已在美国技术和创新中心加州矽谷以及软件中心西雅图设立办公室。他透露，未来随着美国业务的扩张，公司亦会考虑在纽约和波士顿设立办公室，这两个城市分别是美国的消费和商业中心、医学科技重镇。

今年以来，中国企业赴美上市出现一波小高潮。不过，首次公开发行（IPO）并非投中资本在美的核心业务，投中的目标是那些有跨境投资需求的中国企业，包括那些完成IPO后手握资金的中概股。

“在可见的未来，投中不会有能力去做大IPO交易的主承销，也不会追求这种能力。”陈颉说，公司业务核心是绑定优秀的中国企业，他们的并购、业务分拆融资、退市及私有化交易中，投中资本将会有大量的业务机会。

**补短板，寻新增长点**

过去五年投中资本一直处于高速成长期。不过近阶段，陈颉的注意力已不再停留在单个项目的成败上，他需要为公司下一个五年的成长，搭建起成熟的内部管理体系、深入研究能力及全球金融资源调配能力。

他说，未来的市场空间太大，目前的核心问题是解决公司的短板，海外业务要越做越深。

“若内部短板能够解决，50-100亿美元年交易额的目标肯定能够实现。”他说。

今年起，投中资本已开始在资产管理方面布局，筹划设立并购基金等创新产品。陈颉认为，当投行的交易越做越大，交易质量越来越高，研究能力越来越深，就有机会将业务延伸至资产管理领域，那样投中资本的业务结构将会更稳健，客户服务亦将更为深入。

对于摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)等国际大投行，私募股权投资基金是其资产管理业务的重要分支，例如高盛近日与中国投资公司合组一只50亿美元的私募股权基金。

成立于2007年的投中资本，已在上海、北京、深圳、香港、美国矽谷和德国慕尼黑设有办公室，重点关注TMT（科技、媒体和电讯）及消费升级领域，致力衔接中国资本与全球新经济领域的资产。（完）