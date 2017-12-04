美国药品连锁店CVS将以690亿美元收购安泰保险

路透12月3日 - 美国药品连锁店运营商CVS Health(CVS.N)周日宣布，同意以690亿美元收购美国医疗保险企业安泰保险(Aetna)(AET.N)，希望通过药店的低成本医疗服务，为飞速增长的医疗支出找到解决之道。

这是今年最大的企业并购案。CVS是全美最大的药品福利管理暨药房经营企业之一。安泰保险是美国成立最早的医保公司之一，国内业务从企业医保到政府计划，涉及十分广泛。

此前安泰保险计划以370亿美元收购规模较小的同业哈门那(Humana)(HUM.N)，但该计划1月在美国联邦法官那里因为反垄断忧虑而搁浅。另一宗Anthem(ANTM.N)和信诺集团(Cigna) (CI.N)的合并提议也被否决。

本次收购案双方公司称，安泰股东在这宗交易中，每股可获得207美元，其中包括145美元现金和0.8378股CVS股票。

安泰股东将持有合并后公司的大约22%股权，其余股权为CVS股东持有。

两家公司表示，并购交易完成后的第二个完整年度--若交易按照预期在2018年下半年完成，就是指2020年--全年成本协同效益将达7.5亿美元。双方公司预计，交易将令经调整的每股盈余增加大约1-5个百分点。

CVS计划利用其低成本诊所，为安泰约2,300万名医疗保健会员提供医疗服务。除了医疗诊所与医药设备，CVS也能提供视力、听力与营养方面的协助。

保险业与药品福利管理的结合，也可能使其在降低药品价格的协商中占据更有利地位，这样的安排可能提升CVS店面的零售业务。

分析师表示，CVS与安泰的并购交易或将带动医疗保健行业的其他大宗并购案，因对手将竞相效仿这样的策略。

Leerink Partners分析师Ana Gupte近期表示，这可能刺激沃博联(Walgreens Boots Alliance) (WBA.O)与哈门那，或者哈门那与沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)的合并。

**纵向兼并**

尽管CVS和安泰保险计划中的并购并非健康保险或制药业的直接整合，但美国司法部对所谓的纵向兼并(并购双方并非直接竞争者)审查日趋严格。

几位投资者称，如果监管机构担心该交易会阻止安泰保险客户光顾其他药房或参加其他医药福利管理计划(PBM)，那么CVS与安泰的交易也将受到更严格的审查。这几位投资者要求匿名，因其没有对媒体发声的授权。

但四位反垄断专家称，该交易获批基本没有悬念，但可能需要满足一定条件，才能说服反垄断机构批准。

巴克莱和高盛担任CVS的财务顾问，Centerview Partners也为CVS董事会提供财务建议。Shearman & Sterling LLP、Dechert LLP和McDermott Will & Emery LLP担任CVS的法律顾问。

Lazard Ltd和Allen & Company LLC担任安泰的财务顾问，Evercore担任安泰董事会的独立财务顾问。Davis Polk & Wardwell LLP担任安泰的法律顾问。(完)