全球性网络攻击恐平均造成530亿美元经济损失--英国劳合社

路透7月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)周一在一份报告中称，一场全球范围的大规模网络攻击造成的经济损失平均达530亿美元，这与一场特大自然灾害造成的损失相当，譬如2012年的美国超级风暴桑迪(Sandy)。

劳合社与风险模型公司Cyence联合撰写了这篇文章，检视了假设一家云服务供应商遭受黑客攻击，以及全球企业的计算机操作系统受到网络攻击后可能造成的经济损失。

在网络风险和网络保险兴趣与日俱增的情况下，保险商正艰难地估测他们可能面对的网络相关损失。而缺少历史数据作为假设基础，是保险商面临的一个关键挑战。

据Cyence，5月在100多个国家肆虐的“想哭”(“WannaCry”)勒索软件给全球造成80亿美元的损失，但与上述假设的云供应商受到攻击所造成的经济损失相比，可谓“小巫见大巫”。

这类网络攻击造成的平均经济损失介于46亿美元至530亿美元之间。但报告称，实际损失可能高达1,210亿美元。

报告称，由于公司投保额不足，其中高达450亿美元的损失可能都不在网络安全保险覆盖范围内。

在黑客攻击操作系统的情况下，平均损失从97亿美元至287亿美元不等。

劳合社执行长Inga Beale在6月时表示，在规模25亿美元的网络安全保险市场，该公司占据20-25%的份额。(完)