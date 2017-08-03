焦点：全球大型企业获利传出灾情 因网路攻击而遭殃

路透多伦多/法兰克福8月2日 - 网路攻击令乌克兰的业务瘫痪并向全球蔓延，造成运输港口、工厂和商业往来关停，使得欧美大型企业最新一季的财报遭到沉重打击，而且后续还会有更多的影响。

在第二季最后几天因网路病毒NotPetya而财务灾情惨重的五家跨国企业中，有三家是美国公司，有两家是欧洲公司，巧克力厂商亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)及货运业者联邦快递(FedEx)(FDX.N)均名列其中。

全球第二大的糖果公司亿滋国际周三公布季度营收减少5%，归咎于6月27日开始的电脑网路攻击事件导致船运和发票作业有所延宕。

另有七家确认受到严重影响的大型国际企业要等到8月稍晚才能公布季度获利，其中有五家总部在欧洲，有两家在俄罗斯。

Wedbush Securities股票业务联席主管Ian Winer表示，在财报电话会议中，投资人应该会习惯于耳闻网路攻击事件。

“这种趋势正愈演愈烈，”Winer表示。“随着黑客更加老练，他们对大型企业发动攻击。”

更多黑客已成为行家里手，可开发或找到消除电脑数据、使电脑无法操作的恶意软件。

丹麦船运公司AP Moller-Maersk S/A (MAERSKb.CO)表示，一次网络攻击曾导致其全球电脑系统运行中断。全球每七个海运集装箱中就有一个是由该公司处理的。Maersk曾于7月20日表示，其业务受到严重影响，但公司数据完全没有泄露给第三方。

“我们预计这次网络攻击的影响有限(估计在5,000万-4.5亿美元之间)，因其是2017年第二季快结束时开始的，”Jefferies分析师David Kerstens在给客户的报告中指出。分析师平均预估Maersk受到的损失在1-2亿美元。

Maersk未予置评，并称公司将在8月16日公布第二季财报时分析相关影响。

三家德国公司也被网络攻击打了个措手不及。

德国消费产品生产商Beiersdorf AG (BEIG.DE)料将在8月3日公布业绩。该公司印度雇员对路透表示，其电脑和通信系统在网络攻击当日受到影响。

该公司后来承认，其全球电脑系统瘫痪，但尚未估测相关损失。

德国邮件和物流公司德国邮政银行DPBGn.DE和零售商麦德龙(Metro)MEOG.DE也表示，他们的乌克兰业务受到影响，但并未提供进一步细节。德国邮政银行将在8月8日公布业绩，麦德龙料将在8月稍后公布业绩。

**风险因素加大**

Longbow资产管理公司负责人Jake Dollarhide表示，他预计以后网络攻击对企业的影响，就像风暴或油价影响业绩一样平常。Longbow管理着8,500万美元的资产。

据帮助保险公司评估网络风险的企业Cyence估算，NotPetya造成的经济损失可能达到8.5亿美元 。

Cyence与Lloyd's of London Ltd SOLYD.UL于7月联合发布的报告显示，大型全球性网络攻击造成的经济损失可能与重大自然灾害不相上下，比如2012年袭击美国的飓风“桑迪”。报告称，这类破坏造成的平均经济损失介于46-1,210亿美元。

一个名为“影子经纪人”的神秘组织4月在互联网上放出大量强力攻击工具，网络安全专家称这些工具是由美国国家安全局开发的。该组织放出的代码被用于传播NotPetya，以及在5月攻击了全球范围的医院、企业和政府机构的“想哭”病毒。

“作为股票投资人，在数码时代我们必须接受这个新的现实，”Longbow的Dollarhide表示。(完)