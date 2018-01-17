新闻稿：改革红利及经济增长质量提升将有效支撑中国中期内主权信用--大公

路透北京1月17日 - 评级机构大公国际信用评级集团周三发布《2018年全球主权信用风险展望》，中国经济筑底周期及结构性改革的推进使政府债务负担继续上升，但改革红利及经济增长质量提升将对中期内主权信用形成有效支撑。

该份2018年全球主权信用风险展望对以美国为首的全球主要发达国家陆续加快或启动货币政策正常化进程、中国经济结构深度调整的双重影响下的全球主权信用风险走势做出客观判断。

这是自2010年以来大公第八次发布全球主权信用风险信息，旨在为防范全球性信用风险贡献中国评级智慧。

以下为该份展望报告的全文：

以美国为首的主要发达国家加快货币政策正常化进程与中国经济结构深度调整是影响2018年全球主权信用风险发展变化的主要因素。高负债发达国家主权信用风险分化趋势愈加凸显，美联储加息缩表并行大规模减税措施将加速美国主权信用风险上升，持续降低联邦政府偿债能力。

日本、意大利等因结构性改革进展缓慢、经济增长动力不足，偿债能力仍存在恶化可能；德国、西班牙及爱尔兰等财政巩固效果显着使政府债务负担步入下行通道，并稳定偿债能力；新兴市场及发展中国家主权信用风险在中国经济结构深度调整、美联储加息缩表、全球贸易壁垒增加以及自身抗风险能力下降等多重因素施压下加速累积，拉美、中亚、撒哈拉以南非洲地区部分国家主权信用风险上升。

2018年全球主权信用风险呈现以下主要发展趋势： 一、政治极化及持续财政扩张政策将进一步恶化美国联邦政府偿债来源，主权信用风险加速积累。

2018年，渐进式加息及扩张性财政政策将加重美国联邦政府债务负担。特朗普政府“减税+基建+加息缩表”这一政策组合将直接扩大联邦政府财政缺口。鉴于通胀上行趋势将较为明显，大公判断2018年美联储加息3次，联邦基金利率区间升至2%-2.25%，受市场对国债等证券消化力度不确定性影响，未来5年美联储资产规模缩减至2.1万亿美元左右，缩表进程将低于美联储预期。

加息与缩表叠加的紧缩货币政策将直接引发政府融资成本上升。付息负担加速上升、财政收入因减税下降、基建投资需求增加，中期内联邦政府财政赤字率将呈持续扩大趋势，债务呈现滚雪球式增长，预计2018年联邦政府债务负担率为106.6%，并在2022年缓慢上升至112.9%。

长期背离价值规律的信用生态畸形发展使联邦政府偿债来源异化，并陷入借新还旧的债务泥潭而不可自拔。2008年后，美联储量化宽松政策在维持美国信用经济泡沫的同时，加剧联邦政府对债务货币化方式的严重依赖，这一状态不会因美联储加息而改变。美国政府分别于2017年3月、9月两次上调债务上限，并于12月再次走到财政悬崖边缘，愈发频繁地上调债务上限已显示美国政府债务滚动的不可持续。

二、中国经济筑底周期及结构性改革的推进使政府债务负担继续上升，但改革红利及经济增长质量提升将对中期内主权信用形成有效支撑。

为确保供给侧改革取得实质性进展，在积极财政政策作用下,中期内中国政府债务呈较快增长趋势。2018年是改革开放四十周年和实现“十三五”战略目标的关键之年，中国政府继续坚定不移地推进供给侧改革，央行货币政策仍维持审慎，财政政策继续在推动供给侧改革中发挥积极作用，预计2018年中国各级政府债务负担率将升至51.5%，2022年进一步升至56.8%。

中国经济韧性及政府财富创造能力的增强将有助于化解政府债务风险，保障其偿债能力。中国经济正在步入“短周期回落+长周期企稳+超长周期崛起”的新状态，“减速增质”步入白热化阶段，合理的政策协同有望平衡多重政策目标，加速中国经济的长周期筑底。中国政府积极控制政府投资性支出，将财政着力点放在加强民生保障和社会安全网建设，实现经济增长与结构性改革之间的良性互动。长期看，随着经济结构调整到位，中期内中国财政政策将逐渐转向稳健中性，政府债务增速放缓，改革带动财富创造能力提升可为中国主权信用提供强大保障。

三、外部环境改善缓慢与自身脆弱性突出进一步推升新兴市场与发展中国家主权信用风险。

2018年，外需低迷和国际资本流动性收紧将继续威胁新兴市场与发展中国家主权信用安全。全球贸易保护主义抬头、中国经济结构调整带来的经济增长动力转向，使以能源和初级矿产资源为主的出口型国家不得不面临调整本国出口结构和经济增长动力转向内需的压力，经济增长愈发依赖财政政策使其主权债务面临快速上升的压力。

部分新兴市场国家在欧美国家实施量化宽松货币政策期间积累了不同程度的资产价格泡沫和外债风险，美联储进一步加息带来全球利率水平升高和国际美元资产加速回流美国，将导致部分新兴市场国家面临更大的资本流出、资产价格泡沫下行和外部融资成本上升等压力。2018年，由于自身财政与外汇缓冲能力下降，拉美、中亚、撒哈拉以南非洲部分国家面临财政恶化和主权债务风险上升的不利形势，部分国家存在爆发风险的可能。

四、欧元区主权债务高位徘徊且分化趋势明显，内部裂痕扩大、货币正常化进程开启加大主权债务风险的不确定性。

2018年，欧元区主权债务高位缓降，但内部分化趋势明显。政治离心力强化、信用基础薄弱使欧元区主权债务问题难以获得根本改善，内部结构性改革进展不一致将加重欧元区内部政治与经济结构性失衡，加大主权债务解决难度，主权债务风险稳定仍依赖超宽松货币政策维系。预计2018年欧元区各级政府财政赤字率小幅降至1.3%，债务负担率继续徘徊在85%以上的高位。其中，法国、意大利等由于结构性改革滞后、财政巩固动力不足，银行或有负债风险突出，政府债务继续维持高位。

五、以财政扩张拉动经济增长的发展模式使日本政府债务负担率持续处在极高水平，主权信用安全面临严峻挑战。

财政巩固无望与货币政策两难处境加剧日本主权信用风险。人口快速老龄化和低出生率造成人力资源匮乏、制造业技术创新缺位和互联网经济落后极大地抑制日本经济增长动能。以财政扩张拉动经济增长的模式将使日本财政继续承压，预计2018年日本各级政府债务负担率仍处在240.0%的高位。

在政府继续财政扩张的背景下，美联储加息并缩表、欧洲央行缩减购债规模将使日本央行面临两难处境，即与欧美货币政策步调一致维持日本国债市场吸引力或保持量化宽松政策维持政府债务滚动。考虑到日本政府对债务货币化的严重依赖，预计2018年日本央行仍通过量化宽松政策维持其主权信用泡沫，但全球央行陆续启动货币政策正常化的大趋势将使日本主权信用面临严峻挑战。（完）