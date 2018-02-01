新闻稿：2018年全球保险业整体信用风险有所改善 但仍存隐患--大公

路透北京2月1日 - 大公国际信用评级集团2月1日发布《2018年全球保险业信用风险展望》，对全球经济企稳回升、货币政策预期收紧影响下全球保险业信用风险发展走势做出预测。

2018年全球保险业整体信用风险将有所改善。但长期超低利率和低增长宏观环境影响下，承保与投资端已积累了一定风险且未来面临调整压力，全球保险行业信用风险仍存隐患。

以下为大公国际提供的新闻稿原文：

随着全球经济缓慢复苏和主要发达经济体超宽松货币政策有序退出，全球保险业承保需求与投资收益有望同步提升,金融监管普遍趋严也将有利于降低保险公司流动性风险，确保稳健经营，2018年全球保险业整体信用风险将有所改善。但长期超低利率和低增长宏观环境影响下，承保与投资端已积累了一定风险且未来面临调整压力，全球保险行业信用风险仍存隐患。

2018年全球保险业信用风险呈现以下主要发展趋势：

一、2018年全球经济企稳回升、货币政策预期收紧将有利于改善保险业盈利能力，但前期积累的信用风险犹存。

随着全球经济增速缓升、行业需求增加、主要发达国家货币政策预期收紧，投资收益提升将有助于改善2018年保险行业盈利能力，预计2018年全球财险和寿险保费增长率分别为3%和4%，信用风险有所缓释。

其中，以中国为首的新兴市场将继续成为财险增长主要驱动力，寿险因金融监管趋严流动性风险将持续改善。不过，近年来受持续超低利率影响，整体投资风险偏好持续提升仍是保险业潜在风险因素，整体信用质量因此承压。

二、美国延续加息进程，但经济复苏缓慢，加之美国财险行业赔付上升导致承保能力严重承压，总体盈利能力面临挑战。

2018年美国经济持续复苏、货币政策正常化进程推动抬升长期国债利率水平，将为保险业盈利能力改善提供有利环境。不过，受行业竞争激烈导致费率上调幅度有限以及通胀推升赔付成本的影响，财险承保盈利有限，自然灾害事件成为影响总体盈利能力稳定性的最大威胁。预计2018年，美国财险行业总体盈利能力将因承保盈利有限面临一定下行压力，行业整体信用风险继续承压。

三、疲软的经济基本面与超低利率环境促使日本寿险业投资偏好攀升，推升其投资组合风险并因此加剧其信用风险。

2018年，日本央行将维持宽松货币政策以持续刺激疲软经济，这将促使日本寿险公司继续削减本国国债持有规模，加大海外证券投资比重，推升投资组合风险。

此外，由于美联储与日央行货币政策走向不一致性加大，美元兑日元汇率与美日长期国债利差高度相关，预计短期内美元兑日元汇率将持续走强，投资组合汇率风险敞口变大，不利于缓释信用风险。

四、受长期低利率环境与监管趋严等因素影响，欧洲保险业盈利能力持续承压，寿险投资风险偏好继续上升。

面对超低利率环境与金融监管趋严，2018年欧洲财险保费收入在经济基本面向好、费率下跌幅度收窄的基础上将实现低速增长，寿险业整体盈利能力继续承压。盈利压力将迫使欧洲保险公司继续提升投资风险偏好，扩大高风险投资资产配置比重以寻求更高投资收益，这将增加保险业未来投资组合风险，削弱其信用质量。

五、受行业监管政策趋严影响，中国保险业保费收入增速趋缓，短期流动性压力上升，但长期信用风险可控。

2018年中国将在供给侧改革与稳健中性货币政策引导下以温和方式去杠杆，经济增速有望保持稳定，人均可支配收入持续提升，这将持续刺激保险需求，推动保费收入维持较快增长。随着监管政策的趋严，短期内寿险公司面临一定流动性风险，长期来看有益于保险行业稳健发展。（完）