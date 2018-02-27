综述：吉利汽车大手笔收购戴姆勒股权 重燃德国对技术外流的担忧

路透柏林/法兰克福2月26日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车购入价值90亿美元的戴姆勒(DAIGn.DE)股权，周一在德国再次引发对其宝贵的专业技术落入中国人之手的担忧。

德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)重申了政府的立场，即吉利汽车此次大手笔收购是生意上的事情，但称德国的开放不应被其他国家所利用。

吉利汽车正在推动戴姆勒分享电动和自动驾驶汽车的技术。

吉普理斯对斯图加特当地报纸Stuttgarter Zeitung和德国商报表示，根据德国法律，收购25%以上股权才会引发政府干预，但投资者必须遵守市场规则。

吉利上周五公布收购戴姆勒9.7%的股权，令市场感到意外，因为吉利之前并未透露其收购比例超过3%和5%的监管披露门槛。

监管股权信息合理披露的金融和市场监管机构德国金融监管局(Bafin)称，正在调查该案是否违反了披露规则。如果违反该规定，可能面临至少1,000万欧元的罚金。

吉利汽车去年11月首次接洽戴姆勒，要求其发售新股，这样吉利就可以买入戴姆勒股份，并获得电池技术，以助其在中国武汉建立电动汽车合资企业。

戴姆勒拒绝了这一交易，据一位了解该公司想法的消息人士，戴姆勒对于建立新的工业联盟持保留态度，因担心与其当前中国合作伙伴北京汽车股份有限公司(1958.HK)的关系疏远。

戴姆勒和北京汽车周日称，双方正计划共同投资逾119亿元人民币(18.8亿美元)，在华建立新的生产基地。

“戴姆勒已拒绝吉利的提议一次，我们交流过的戴姆勒高层认为，公司不清楚吉利可给奔驰带来什么。”Bernstein Research分析师Robin Zhu在一份报告中称。

**默默逆袭**

知情消息人士告诉路透，吉利11月遭拒后，网罗了摩根士丹利前德国首席执行官Dirk Notheis及前摩根士丹利华鑫证券首席执行官鲍毅。

这两人为吉利策划办法，运用德国监管机构曾试图打压的积进收购战术来大量增持戴姆勒股份。Notheis不予置评，鲍毅则未能联系上。

两名熟悉交易的知情人士告诉路透，吉利和美银美林合作，利用衍生品回避信息披露要求，以利于其取得9.69%投票股权。美银美林周一不予置评。

斯图加特的奔驰管理层一开始对这一接触有些措手不及，但还是在周一会议上对吉利表示欢迎，想看看如何“建设性地讨论”行业的变化。

浙江吉利控股集团旗下还包括瑞典沃尔沃汽车、伦敦电动汽车公司(LEVC)以及自有品牌吉利汽车(0175.HK)等。该集团已同意收购Volvo Trucks部分股权，按当前市价估算价值约为33亿美元。

**连锁反应**

吉利收购戴姆勒股份所产生的广泛影响在周一初露端倪，Volvo Trucks让沃尔沃汽车执行长离开其董事会，指因与戴姆勒之间存在竞争担忧。

欧盟贸易部长将在本周开会讨论一系列问题，包括如何更好地保护具有战略重要性的欧洲企业不致落入不希望的收购方手中。

2017年一些重大交易让德方对以数十亿欧元计的外资收购变得敏感，尤其是像中国家电制造商美的集团(000333.SZ)收购德国机器人公司库卡集团(Kuka)(KU2G.DE)，以及香港富豪李嘉诚收购德国计量公司依斯塔(Ista)等。

“上周五的事情再度证明，中国的信心和决心与日俱增，越来越渴望在国际事务上展示其意志，也越来越愿意利用德国OEM企业对中国利润的严重依赖，”Bernstein Research称。(完)