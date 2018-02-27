焦点：吉利汽车李书福狂洒90亿美元成戴姆勒最大股东 全球侧目

路透上海2月26日 - 中国吉利汽车董事长李书福近来以90亿美元收购德国汽车公司戴姆勒(DAIGn.DE)股票，在全球汽车市场掀起阵阵波澜。

李书福今年54岁，是中国东部浙江省一个农民的儿子。自2010年他以18亿美元从福特(F.N)手中收购瑞典汽车品牌沃尔沃之后，李书福频繁在国际市场发起收购。

过去一年，李书福已花33亿美元买进沃尔沃卡车(VOLVb.ST)股权，买入跑车制造商路特斯(Lotus/莲花)多数股权、马来西亚汽车公司Proton的49.9%股权、并入股研究飞行汽车的初创企业Terrafugia。此外，伦敦标志性黑色出租车的生产商LEVC也被他收入囊中。

这次入股戴姆勒是李书福迄今为止最大的一笔海外收购。李书福以165亿美元的财富在福布斯中国富豪榜上排名第十。

这也是一场豪赌，李书福称之为与撼动全球汽车市场的外国企业之间的“大战”；这些推动自动驾驶、电动汽车和共享领域发展的科技企业包括：特斯拉(TSLA.O)、谷歌(GOOGL.O)、优步、以及中国本土企业百度(BIDU.O)。

李书福表示，各个汽车企业单打独斗很难赢得这场与非汽车行业公司的战争。李书福取得戴姆勒将近10%的股份，成为后者的最大股东。

这项投资宣布后，吉利控股集团旗下的上市公司--吉利汽车(0175.HK)股价周一大涨6.5%。

此举可能为李书福说服戴姆勒与吉利分享技术助一臂之力--李书福认为这是企业生存的关键所在--尽管分析师称这仍非易事。

“全球新一轮科技革命和产业变革大幕已经拉开，”他在个人网站发布的12月演讲稿中写到。“人工智能、新能源革命、万物互联都近在眼前。”

这项投资也可能影响戴姆勒与北京汽车(1958.HK)在中国现有的合资公司。沃尔沃集团周一表示，将放弃一个董事席位，因为李书福在戴姆勒的持股引发竞争担忧。

李书福的商业野心似乎与中国政府的雄心相吻合。中国政府希望成为电动汽车和自动驾驶领域的领导者，增强中国的高科技专业技术，超越全球汽车业竞争对手。

“我认为这项投资符合中国获取技术的整体策略，将进一步强化(中国的)汽车业战略目标，”咨询机构IHS Markit Automotive亚太区主管James Chao称。(完)