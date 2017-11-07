中国短期仍会增加外债制造资金流入以支撑人民币汇率--大和

路透香港11月7日 - 大和资本市场周二称，由于美国总统特朗普访问中国之行议题集中在朝鲜问题，故预计对人民币汇率不会有太大影响，尤其是中国短期内仍会增加外债制造资金流入，对外汇储备和人民币带来支撑。

大和资本亚洲首席经济师赖志文向记者表示，人民币在过去数月表现稳定，因为中国增加美元外债制造出人为的资金流入现象，对外汇储备规模和人民币汇率带来支撑，惟情况犹如“饮毒药止渴”，亦难以持久。

“在美联储收水（缩表）而美元资金开始收紧之下，这种做法能否维持值得商榷。”他说，“所以，我们暂时对人民币走势没有一个很强烈的观点。”

他指出，中国的债务问题正在恶化，本土债增长10-11%仍高于GDP增速，而美债增速15-20%以上。中国强调本土债“去杠杆”，外债增长速度却非常惊人，但中国于十九大后有很大需要维持金融市场稳定，因此认为中国仍会继续以增外债手段支持资本帐和汇率。

他又认为，中国的改革方向有所转变，未来的人民币国际化将在没有自由兑换的议题下进行。

人民币兑美元即期周二早盘随中间价小升，但有效波幅较之前明显收窄。交易员表示，目前人民币汇率处于可上可下的位置，在国际美元缺乏方向且美国总统特朗普访华在即的背景下，人民币没有独自大幅波动的必要，短期人民币料延续6.6-6.65区间双向波动。

另外，赖志文称，相信特朗普对于朝鲜问题于3-6个月内将有决定，即到底采取军事手段抑或是核武制衡，因为朝鲜9月之后没有进行导弹或核弹测试，但有些专家认为朝鲜很快再有测试，并可能掌握全面技术，令美国不得不快作决定。而地缘政治事件一旦升级，将对全球经济影响深远。

美国总统特朗普周二访问韩国将直接置身于朝鲜半岛核武僵局，他的言论可能会进一步加剧与朝鲜领导人金正恩的紧张关系。韩国是特朗普亚洲五国之行的第二站，并将于周三（8日）抵达北京。（完）