达沃斯论坛：至2030年人工智能将为全球经济贡献15.7万亿美元--普华永道

路透大连6月28日 - 国际会计和咨询公司普华永道最新报告指出，在人工智能的推动下，2030年全球生产总值（GDP） 将增长14%，这意味着至2030年人工智能将为世界经济贡献15.7万亿美元，超过中国与印度这两国目前的经济总量之和。

普华永道在大连达沃斯论坛期间发布的该报告认为，从地域分布来看，中国和北美有望成为人工智能最大受益者，总获益相当于10.7万亿美元，占据全球增长比例的近70%。

在人工智能发展初期，由于技术成熟度较高，且大批工作均可为发达技术替代完成， 因此当时北美的生产力增长速度将高于中国。但十年之后，中国完成了相对缓慢的技术和专业知识积累，则将开始赶超美国。

报告指出，深入分析2016-2030年人工智能将带来的各经济增长数据会发现，多于一半的增长将归功于劳动生产力的提升，其他则主要来自于人工智能激发的消费需求的增长。

普华永道全球人工智能主管合伙人Anand Rao表示：“我们的分析报告表明，人工智能在提高和扩展企业能力方面的价值并不亚于自动化。同时，报告也显示出人工智能对于颠覆传统的强大作用--它会改变个体、企业和社会。”

报告称，总体而言，由于人工智能将提高生产力和产品价值，并推动消费增长，因而零售业、金融服务和医疗保健将是最大受益行业。至2030年，随着人工智能驱动消费大幅上升，产品性能得到更好完善，消费需求与行为随之转变，这将促使GDP增长9万亿美元。（完）