达沃斯论坛：李克强称欢迎外国企业到中国参与企业兼并重组

路透北京6月28日 - 中国国务院总理李克强周三表示，欢迎外国企业到中国参与企业的兼并重组，也将进一步开放服务业对外资的准入门槛，实施负面清单管理。中国按照符合WTO(世贸组织)政策给予国内企业的一些支持，只要是外国企业在中国注册，中国将一视同仁。

他是在会见2017大连夏季达沃斯论坛企业家代表时做出上述表述。中国政府网援引李克强讲话并称，“中国制造2025”的实施会给中外企业带来巨大的市场机遇，未来必然会有更多的中外企业在装备技术领域合作。

“有一点，我要强调，这种合作是企业自愿的，是有利于开拓中国市场，甚至第三方市场的。中国政府不允许中国企业强迫对方转让技术，或者侵犯知识产权。”他称。

李克强并指出，关于在“中国制造2025”有关领域，比如绿色发展领域、《巴黎协定》、世贸组织都鼓励政府予以政策支持。只要是外国的企业在中国注册，中国政府将给予和内资企业一样的政策支持。

他并称，在全球化的世界，企业购买装备有自主的选择，开放的市场应该给企业选择的权利。但是关起门来提高自己装备的质量和水平，在全球化的条件下等于是闭门造车，达不到应有目的。同时，中国这样巨大的市场追求产品质量和装备提升，也必然会促进世界市场的扩大。

他强调，中国不仅要履行《贸易便利化协定》，而且要根据自身国情尽可能地推进贸易的便利化，简化企业在通关过程当中的手续，缩短通关的时间，并在监管互相认证方面加强国际合作。

李克强并表示，中国在基础电信和增值方面对外资开放了很多业务，在发展中国家是最高开放水平，外国投资者在这个领域有着巨大的发展空间。中国政府会采取包容审慎的监管方式，让外资和中国的企业共同发展。

中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。

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