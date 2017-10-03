美国达拉斯联储总裁称联储将需“仔细研究”是否应在12月加息

路透德州厄尔巴索10月2日 - 美国达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储将需“仔细研究”是否应在12月加息，但在升息之前，无需等待通胀确实回到、甚或开始重返2%的目标。

“我需要见到一些证据，让我认为周期性力道够强，未来通胀终将开始上升，即便我现在还看不到，”柯普朗在德克萨斯州厄尔巴索对记者表示；他今年在美联储政策委员会具有投票权。

柯普朗所设定的门槛与部份美联储官员不同，其中包括明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利；后者当日稍早表示，他希望等到核心通胀率达到美联储2%的目标以后才加息。

但这可能反映出美联储多数官员的想法，他们多半预计12月将再度升息，因为美国失业率达4.4%，且预期经济成长将快到足以创造更多工作岗位。

美联储主席叶伦曾表示，她认为通胀率中期内会向美联储2%的目标回升。今年通胀率下滑而非上升，与预期相左。

柯普朗重申了他的观点，即美联储在升息方面“可以耐心行事”，尤其是在明年，因为美国经济增长有可能慢于以往。美国10年期公债收益率下滑，也体现了该观点。柯普朗称，这令美联储能够将利率上调至何种水平受到限制。美国10年期公债收益率近期徘徊在2.3%左右。

“我们有升息空间，但并不像人们想象的那么多，”柯普朗说。“我们将不得不仔细研究是否应在12月采取进一步行动。我对此持开放态度。”(完)