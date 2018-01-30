16丹港01付息违约 丹东港两期交易所公司债将启动加速清偿

路透上海1月30日 - 中国丹东港集团有限公司周二公告称，由于公司资金紧张，周一(29日)未能按期支付2016年第一期公司债券“16丹港01”利息1.1亿元，构成违约；丹东港集团发行的两期公司债16丹港01和16丹港02因此将启动加速清偿。

主承销商万联证券发布的公告显示，16丹港01和16丹港02债券持有人会议此前已通过关于有条件加速清偿的议案，若16丹港01的2018年1月利息未按时足额支付，则付息后第一个工作日(1月30日)为债券到期日。万联证券召集债券持有人于2月12日至13日进行投票，授权受托管理人启动相关法律程序。

丹东港集团上周已发布公告提示16丹港01付息存在不确定性。公司在最新公告中表示，正积极筹措偿债资金，争取尽早完成兑付。不过，本次债券违约将会导致公司融资环境进一步恶化，对公司经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

16丹港01发行总额20亿元人民币，期限五年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回收权，票面利率5.50%，原定2021年1月27日到期；16丹港02发行总额5.5亿元，期限五年，附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回收权，票面利率8.50%，原定2021年11月25日到期。

丹东港集团2017年以来已出现两起债券违约，分别为中期票据未能兑付回售部分本金，以及PPN到期后本息未按期兑付。这是其首例交易所公司债违约。(完)

参看详情，可点选 here

here

here