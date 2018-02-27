京东到家获全家和7-11等便利店入驻 生态体系进一步扩容

路透上海2月27日 - 继获得沃尔玛(WMT.N)等大型零售企业入驻后，中国最大的生鲜商超O2O（线上线下）平台--京东到家宣布，近日全家在中国的逾200家便利店入驻该平台，这样全家、7-11、罗森三大国际便利店品牌的近千家国内门店均已汇聚京东到家平台，平台生态体系进一步扩容。

京东到家新闻稿称，整个京东到家平台上目前入驻的便利店总数已接近4,000家。京东到家相关负责人表示，未来将进一步扩大与全家、7-11等知名便利店的合作，加快便利店进驻步伐，为更多消费者提供优质商品与舒适购物体验。他预计，今年年内共会有500多家全家便利店以及3,000多家7-11和罗森便利店入驻京东到家。

线上线下融合已是中国零售业的主要发展趋向。线下零售业态入驻京东到家平台，后者将在流量、效率和用户运营三方面进行赋能。京东到家拥有的3,000多万注册用户和京东App上2.4亿活跃用户，将可迅速提升各零售品牌的线上业务增长，对于便利店而言，就意味着门店坪效的快速提升。

数据显示，今年1月京东到家上所有便利店业态的销售额（GMV）超过了去年同期的三倍，其中，在2016年年初就已入驻的7-11便利店在京东到家上1月份的销售额同比增幅更是达到400%。

在消费升级的影响下，国内便利店业态发展迅猛，各大便利店品牌都在加速门店扩张。但高昂的租金成本和不稳定的客流量，也促使便利店亟需打通线上渠道，获取更多用户订单，提高单店坪效。

2016年4月中国知名电商企业京东(JD.O)宣布，旗下O2O子公司京东到家与中国最大的众包物流平台达达合并，成立达达-京东到家集团，京东成为新公司的第一大股东。公司先后获得了红杉、DST、京东、沃尔玛等顶级基金和战略合作伙伴的投资，累计融资金额近7亿美金。（完）