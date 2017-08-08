大庆乳业停牌逾五年落实重组 获中国火锅连锁店＂辉哥＂借壳

路透香港8月8日 - 停牌五年又四个多月的大庆乳业(1007.HK)周二公布落实一连串重组行动，当中包括拟透过发行新股及可换股债券，斥资近5.18亿港元收购以＂辉哥＂及＂小辉哥火锅＂为品牌经营的中国连锁粤式火锅餐厅集团，后者藉此借壳上市。

此外，公司宣布拟合并股份，将现有股份两股合并为一股；并在合并股份后配售新股，及以5:1的基准向股东发售股份，合共集资约8,800万港元。同时，公司将以1港元的象征式代价，出售旗下从事乳业的Global Milk Singapore及其全资附属公司大庆中国的全部已发行股本予独立第三方姜建辉。

去年6月，香港联交所将大庆乳业置于除牌程序的第三阶段，若在去年底前公司未有提出可行的复牌建议，该公司的上市地位将予取消。及后公司提出上述有关收购及集资的建议并进行落实。

大庆乳业的声明称，将以总代价约5.18亿港元向洪瑞泽收购该经营火锅连锁店的目标集团，当中约3.88亿港元透过按每股0.1025港元发行近37.9亿股合并后股份的方式支付，余额则以发行可换股债券支付，初始换股价为0.1025港元。

计入股份合并影响后，股份发行价较公司停牌前最后报价1.68港元折让96.95%，较公司截至去年末的每股合并股份经审核负债净额则有0.1781港元溢价。公司表示，发行价的厘定是考虑到公司长时间停牌、负债状况、近年业绩连续录得亏损等因素。

由于是项收购构成公司的一项反收购行动，须获上市委员会批准，若未能获批准，收购将不会进行。

此外，大庆乳业拟配售最多约7.58亿股股份，相当于公司全部已发行股份约1.5倍（假设股份合并已生效），每股配售价亦为0.1025港元，集资约7,768万港元。公司并建议以公开发售的方式筹集约1,036万港元，基准为每持有五股合并股份的股东可获发一股，每股发售价为0.1025港元。

大庆乳业拟收购目标集团为中国五大粤式火锅餐厅营运商之一，在中国拥有两个品牌，分别为＂辉哥＂及＂小辉哥火锅＂。截至今年7月22日，目标集团在中国拥有及经营93家餐厅。

目标集团拟于明年底前开设合共30家新食店。预计部分已规划的新食店将设于中国目标集团目前并无经营食店的地区，如中山、福州、成都及长沙。（完）

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