数据观测：食品价格季节回升料推高中国12月CPI涨幅 工业、投资微放缓

公布内容：中国12月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费

公布时间：1月10日本地时间9:30公布CPI和PPI

1月18日本地时间10:00公布工业等数据

调查结果: (同比,%)

预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.9 1.7 1.7~2.1 2.1 37

工业生产者出厂价格指数(PPI) 4.8 5.8 4.4~5.6 5.5 36

工业增加值 6.0 6.1 5.9~6.8 6.0 34

固定资产投资(不含农户)(1-12月) 7.1 7.2 7.0~7.3 8.1 31

社会消费品零售总额 10.1 10.2 9.3~11.0 10.9 33

注：固定资产投资前值为1-11月数据。

路透综合30余家机构预测中值结果显示，随着农产品价格季节性回升，以及天然气等价格上涨，中国12月CPI同比涨幅将扩大至1.9%，而PPI增幅则在高基数作用下回落至4.8%；因天气渐寒工程进度放缓，且今年12月工作日同比少两天，工业增加值和投资增速预计较前月小幅放缓。

交通银行金融研究中心报告指出，12月食用农产品价格出现了连续四周上涨，食品价格回升带动CPI同比略升；天然气价格出现持续上涨，可能带动非食品价格有所上升。他们预计12月CPI同比涨1.9%左右。

PPI方面，交银称，工业产品价格整体环比上涨，黑色金属、石油天然气价格上涨明显，有色金属价格下降。但同时翘尾因素大幅下降，预计12月PPI上涨4.9%。

中金报告亦指出，立冬以来，农产品价格出现季节性上涨，12月食品CPI环比增速将由负转正，非食品价格环比可能维持增长态势，预计12月CPI同比增速回升至2%。因为季节性需求上升以及“煤改气”环保政策加剧了供求紧张，液化天然气（LNG）价格出现飞涨。预计12月PPI环比继续上涨，但是高基数作用下，同比增速可能大幅回落至4.7%附近。

“12月工作日同比少两天可能拖累经济活动增速。”中金报告称，随着天气渐寒，电厂耗煤量季节性增加且高于去年同期。但环保限产政策继续压制工业品生产，高炉开工率维持低位，预计12月工业增加值同比增速放缓至6.0%。

招商证券则指出，临近年末，实体经济活动进入淡季，工业、投资等指数增速放缓是正常现象。12月制造业PMI数据显示本月出口继续向好，这有助于工业增加值同比保持相对平稳。在服务消费的拉动下，消费需求继续向好，但由于社销统计口径的因素，这一变化难以反映在其同比增速上。北方户外项目施工因环保和气候原因趋于停止，预计12月投资增速将继续回落。

他们对工业、投资和消费的预测分别为6.1%、7.0%和10.3%。

不过交银对工业增加值表现更为乐观，他们指出，由于今年前三季度工业增加值都出现季末上翘特点，预计12月工业增加值增长可能加快至6.6%。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周日联合公布了12月官方制造业和非制造业PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

而稍后公布的财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。（完）