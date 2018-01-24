达沃斯论坛：中国将争取三年左右时间有效控制宏观经济杠杆率--中财办主任

路透北京1月24日 - 中国中央财经领导小组办公室主任刘鹤周三称，中国将争取用三年左右时间使宏观经济杠杆率得到有效控制，中国经济基本面长期向好的态势没有改变。

达沃斯论坛官网直播兼任国家发改委副主任刘鹤在2018年冬季达沃斯上称，近期要高度关注大国货币政策的外溢性，以及股市债市大宗商品市场的变化，中期则要关注劳动生产率的改善以及大国储蓄率的变化。

“中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序坚定的维护者，中国经济实力有了一定的变化，但还是发展中国家，”刘鹤指出。

他并提到，中国对外开放重点集中在金融业、制造业和服务业、保护产权尤其知识产权以及扩大进口方面，且中国还将有序降低汽车进口关税。

中国去年四季度宏观杠杆率出现边际变化，这是一个好的迹象，刚性兑付预期正在改变。

他强调，金融业的对外开放特别重要，其次是服务业，第三是保护产权，第四是扩大进口。具体看，金融业对外开放的承诺将在今年一一加以落实；在制造业方面，主要是取消对外商投资的限制，实行国民待遇和负面清单管理的模式；知识产权方面，下一步重点将加大实施力度。

他提到，在扩大进口方面，今年年底将在上海举办进口博览会，目前已经有120多个国家表示愿意参加，希望借此机会实现经常贸易的平衡。

他并强调，中国将利用改革开放40周年机会推出新的改革开放举措，且可能推出的措施会超出国际社会的预期。

根据央行初步测算，2017年三季度末中国总杠杆率比2016年末高出3.7个百分点，增幅比2012—2016年平均增幅低9.6个百分点。

中国央行副行长陈雨露日前表示，当前金融监管部门全面强化金融监管，整治金融市场乱象，防范化解金融风险，金融服务实体经济取得新进展，但取得的成绩仅是初步和阶段性的。(完)