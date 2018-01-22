（修正）焦点：欧洲领袖准备在达沃斯回击特朗普的“美国优先”政策

（更正：第二段会议主题改为“在分化的世界中打造共同命运”，以及第五段错字改为“脱钩”）

路透瑞士达沃斯1月21日 - 欧洲领袖本周将在达沃斯世界经济论坛全力扞卫多边主义，美国总统特朗普将稍后抵达，传达其“美国优先”的讯息。

政客、企业主管、银行业人士及名流们将在达沃斯会晤，为期四天的会议主题为“在分化的世界中打造共同命运”，以因应全球的纷纷扰扰。

距离美国投行雷曼兄弟破产引发全球金融危机已有10年，全球经济恢复成长，股市则频创纪录高位。

然而，许多出席达沃斯论坛的人士担忧，如果诸多令人生畏的地缘政治风险在2018年升温的话，上述较为亮丽的经济前景可能只是海市蜃楼而已。这些风险包括保护主义和气候变迁，黑客攻击以及战争等。

“并非所有的地缘政治威胁都会危及金融市场，”瑞银董事长、德国央行前总裁韦伯对路透表示。“但我同意或许会有脱钩，而这已持续一段时间了，或许还会持续一段时间。”

世界经济论坛上周发布的全球风险报告显示，很多人认为今年大国之间的政治和经济冲突风险将十分突出。

特朗普是自2000年克林顿之后首位在任期间参加该论坛的美国总统，而很大程度而言，他正是这种焦虑情绪的一个源头。特朗普执政第一年状况百出，他在这一年全面翻转美国外交政策。

论坛周二开幕时印度总理莫迪将发表开幕演讲，周五闭幕前将由特朗普发表主旨演讲。去年该论坛闭幕时是中国主席习近平发表演讲，在美国政府更倾向于自顾自的情况下填补世界领导力的空缺。

白宫官员周末期间表示，美国政府停摆不大可能阻止特朗普的行程，尽管预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)表示目前此事尚未确定。

在莫迪和特朗普发表讲话之间的几天，欧洲大国领导人将发表有别于特朗普和习近平的看法。这些国家的领导人去年缺席达沃斯论坛，如今他们因本国经济的复苏而更有底气。欧洲人称，习近平没有履行一年前作出的向外资开放中国市场的承诺。

**欧洲的新星**

此举将由欧洲政坛新星--法国总统马克龙牵头，他大胆行事，已邀请多名将赴达沃斯参会的商界领袖周一齐聚凡尔赛宫，以力促他们能在法国投资。

马克龙的顾问称，周三在达沃斯演讲时，马克龙将提出他自己对全球化的“诊断”，并提出有关解决不平等扩大化、全球变暖和民族主义升温等问题的看法。

“我认为马克龙不会拒绝加入反特朗普阵营，”智库查塔姆社(Chatham House)主管Robin Niblett说道。

与马克龙站在一边的还将有德国总理默克尔和意大利总理真蒂洛尼。默克尔在经历了国内长达数月的政治僵局后重返世界舞台。

时隔二十年，欧盟执委会主席容克将再次出席达沃斯世界经济论坛并发表演说。(完)